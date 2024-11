Il tecnico potrebbe adottare il 4-3-1-2, numerosi i ballottaggi: le possibili scelte per la sfida con la Fiorentina

Un altro 1-0, questa volta però sfavorevole ai granata. Dopo aver conquistato una vittoria con lo stesso risultato ai danni del Como, la notte dell’Olimpico ha invece certificato il momento di difficoltà della squadra di Vanoli, che ha collezionato il quarto passo falso nelle ultime cinque uscite di campionato. Davanti ai granata, domenica 3 novembre alle ore 15, si presenterà la Fiorentina di Raffaele Palladino, al contrario, in ottimo stato di forma. I viola sono infatti reduci da sei vittorie consecutive tra Serie A e Conference League. Sarà un banco di prova importante per un Toro che ha bisogno di nuove certezze e, soprattutto, di risultati. Per la gara contro i viola, Vanoli dovrà fare a meno dei lungodegenti Schuurs, Ilkhan, Savva e Zapata, mentre dovrebbe rientrare a disposizione Ilic. Di seguito le probabili scelte del tecnico granata.

Prove di 4-3-1-2

Il Torino, in occasione della gara con la Fiorentina, potrebbe attuare importanti stravolgimenti rispetto allo scacchiere fin qui adottato dall’inizio della stagione. Le difficoltà nel trovare un equilibrio difensivo e, dopo l’infortunio di Zapata, nel creare azioni offensive con continuità, potrebbero condurre a delle variazioni. Nel brevissimo lasso di tempo tra il k.o. di Roma e l’appuntamento con la Fiorentina, Vanoli ha infatti lavorato al Filadelfia sulla difesa a 4 e chissà se la gara di domani potrà essere la volta buona per vedere un Torino schierato diversamente, con il 4-3-1-2.

Sosa dal primo minuto. Si rivedrà Tameze

L’unico per cui mettere la mano sul fuoco è Milinkovic-Savic. Di fronte al serbo, l’ipotesi più accreditata è quella dei due centrali Coco e Maripan, con Lazaro e il rientrante Borna Sosa schierati come terzini. Così rimarrebbero fuori Masina, fin qui sempre titolare eccetto che nella gara di San Siro con l’Inter, e Vojvoda. A centrocampo, dovrebbe rivedersi Tameze, che non figura nell’undici titolare dalla sconfitta con la Lazio. Confermato Ricci, ma non Linetty, attualmente in svantaggio nel ballottaggio con Gineitis, sostituito a Roma dopo 45′.

In attacco, testa a testa Njie-Sanabria

Più avanti, Vlasic potrà tornare dal primo minuto e agire nel ruolo di trequartista dietro le due punte. Vanoli dovrebbe fare affidamento su Ché Adams, ma ci sono dubbi sul suo partner d’attacco. È ballottaggio, infatti, tra Sanabria, reduce da una prestazione opaca all’Olimpico, e Njie, che ha avuto un buon impatto da subentrato contro il Como, in cui ha trovato il gol vittoria, e contro la Roma, dove è stato il più propositivo dei granata.

La probabile formazione del Torino

La probabile formazione del Torino (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Lazaro, Coco, Maripan, Sosa; Tameze, Ricci, Gineitis; Vlasic; Adams, Sanabria. A disp. Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Masina, Vojvoda, Pedersen, Dembele, Bianay Balcot, Linetty, Ilic, Ciammaglichella, Njie, Karamoh. All. Vanoli

Indisponibili: Schuurs, Ilkhan, Savva, Zapata

Squalificati: nessuno