Il tecnico del Torino ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta della sua squadra contro la Roma

Al termine della sfida tra Roma e Torino, Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN: “Sono arrabbiato, ci vuole personalità quando giochi, sapevamo di incontrare una squadra ferita, non puoi fare un approccio così passivo, si deve essere più aggressivi. Dobbiamo ritrovare quella personalità ed essere protagonisti, nel secondo tempo ho dovuto cambiare qualcosa, non possiamo sempre aspettare di prendere uno schiaffo per reagire”. Sul cambio Sanabria-Vlasic: “Volevo più profondità da Vlasic, nel rpimo tempo non eravamo ordinati in campo per le nostre giocate, perdevamo la posizione e non giocavamo con le punte, abbiamo attaccato poco la profondità, volevo cercare questo. Lo abbiamo fatto meglio, la Roma ha mantenuto tanto possesso ma se non regaliamo quel gol poi avremmo potuto trovare quel guizzo e fare di più”. Quando gli viene chiesto su cosa si concentrerà, Vanoli risponde così: “Dobbiamo ritrovare la voglia di fare gol, di attaccare. Col Como si arrivava da quattro sconfitte, ma il gol è regalato stasera, non puoi fare un gol così alla Roma. Bisogna tirar su le maniche, io per prima devo trovare soluzioni nuove”.