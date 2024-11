I convocati di Paolo Vanoli e Raffaele Palladino per la gara dell’undicesima giornata di Serie A: si gioca domenica alle ore 15

L’11^ giornata di Serie A mette a confronto Torino e Fiorentina. I granata vogliono uscire da un periodo negativo, che li ha visti uscire sconfitti dai recenti incontri quattro volte su cinque. Ottimo stato di forma invece per la Fiorentina di Palladino, reduce da quattro vittorie consecutive in campionato, a cui si aggiungono altre due in Conference League. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15. Andiamo a scoprire i convocati delle due squadre.

I convocati di Vanoli

In attesa di comunicazione

I convocati di Palladino

Il tecnico della Fiorentina, per la gara con il Torino, può contare su Moise Kean ma non su Danilo Cataldi, che resta fuori come Albert Gudmundsson.

Portieri: De Gea, Martinelli,

Difensori: Baroncelli, Biraghi, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Martinez Quarta, Moreno, Parisi, Ranieri,

Centrocampisti: Adli, Bove, Colpani, Mandragora, Richardson

Attaccanti: Beltran, Ikone, Kean, Kouame, Rubino, Sottil.