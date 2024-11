Le ultime dal Grande Torino prima dell’inizio di Torino-Fiorentina: Lazaro in panchina per la prima volta, giocano Sosa e Pedersen

Manca meno di un’ora all’inizio di Torino-Fiorentina. Sono state comunicate le formazioni ufficiali. Fuori Masina in difesa nel Toro. Panchina anche per Lazaro: giocano Sosa e Pedersen. Linetty fuori, gioca Tameze dal primo minuto. In attacco confermati Adams e Sanabria. Di seguito, le formazioni.

Torino-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Pedersen, Tameze, Ricci, Vlasic, Sosa; Adams, Sanabria. A disp. Paleari, Donnarumma, Bianay Balcot, Masina, Vojvoda, Ciammaglichella, Dembele, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Karamoh, Njie. All. Vanoli.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Richardson; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. A disp. Terracciano, Martinelli, Baroncelli, Biraghi, Kayode, Martinez Quarta, Moreno, Parisi, Mandragora, Adli, Rubino, Kouame, Ikone. All. Palladino.