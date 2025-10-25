Toro.it

La probabile formazione di Baroni nella sfida di domani alle 12.30 contro il Genoa, all’Olimpico Grande Torino

La gara di domani riserverà subito una sorpresa, la titolarità di Alberto Paleari. Il Torino cavalca l’onda dell’entusiasmo dopo la vittoria contro il Napoli e davanti a uno stadio ancora una volta gremito di tifosi, la squadra vuole dare continuità.

Verosimilmente Baroni non cambierà modulo, il Torino infatti scenderà in campo con il 3-5-2, ma con un ulteriore novità, Biraghi ritornerà a occupare la corsia sinistra causa l’infortunio di Nkounkou. Baroni dovrà considerare gli impegni riavvicinati nella settimana e alcune scelte saranno fatte di conseguenza.

Confermata la difesa a 3

Davanti a Paleari nel 3-5-2 che verrà confermato potrebbe ricevere ulteriore conferma il terzo difensivo che ha giganteggiato nella sfida contro i partenopei, composto da Coco, Maripan e Tameze favoriti su Ismajli, il quale però sembra essersi lasciato alle spalle i fastidi muscolari e punta a un minutaggio maggiore.

Cristiano Biraghi ritornerà tra gli undici titolari dopo 3 panchine consecutive in serie A. A destra è in corso il testa a testa tra Pedersen e Lazaro, che però non si è allenato, per una maglia da titolare, il norvegese resta in vantaggio.

Adams in vantaggio su Ngonge

A centrocampo vanno verso la conferma Asllani, Vlasic (rivitalizzato dalla prestazione contro il Napoli) e Casadei che rimane insidiato da Gineitis. Il lituano non gioca ormai titolare da inizio campionato ed è scivolato nelle gerarchie di Baroni. Davanti partono favoriti Simeone e Adams, con Ngonge che scalpita per un posto da titolare: nell’ultima occasione non era al meglio ed è subentrato allo scozzese.

La probabile formazione del Torino

Ecco i probabili 11 a cui si affiderà Baroni per la sfida di stasera contro il Torino.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Asllani, Casadei, Biraghi; Simeone, Adams. A disp: Popa, Siviero, Ismajli, Dembele, Masina, Lazaro, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Aboukhlal, Ngonge, Njie, Zapata. All. Baroni.

Squalificati: nessuno
Indisponibili Schuurs, Savva, Israel, Anjorin, Nkounkou

Giovanni Simeone of Torino FC celebrates after scoring a goal during the Serie A football match between Torino FC and SSC Napoli.

ultimo aggiornamento: 25-10-2025

mavafancairo
mavafancairo
45 minuti fa

reda, siete quasi più ridicoli della cariese …

redaz-del-kaz
Scin{[Scin(Scin)]}
Scin{[Scin(Scin)]}
4 minuti fa
Reply to  mavafancairo

Sarà contento Juric🤣🤣😅

Emil
Emil
48 minuti fa

Pedersen e Biraghi esterni .

Berggreen
Berggreen
23 minuti fa
Reply to  Emil

No, Bellanova e De Roon. Paleari in panca, giocherà Carnesecchi.

Last edited 21 minuti fa by Berggreen
martin
martin
56 minuti fa

Redazione, Atalanta?

Berggreen
Berggreen
24 minuti fa
Reply to  martin

Ci può stare,se abbiamo preso due punti pareggiando a Roma con la Lazio…. tutto è possibile 🫣

