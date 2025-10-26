La probabile formazione di Vieira per il lunch match contro il Torino: ballottaggio sulla trequarti tra Carboni e Malinovskyi

Tutto pronto per l’ottava giornata di Serie A. Alle 12:30 Torino e Genoa in campo nel lunch match della domenica. Partita cruciale per entrambe le squadre, alla luce delle prime sette uscite in campionato. I granata in cerca di conferme e di continuità sfidano il Grifone di Patrick Vieira ancora a caccia del primo successo.

Sono solo tre i punti conquistati dai Genoa in questo inizio di stagione: i tre pareggi e le quattro sconfitte raccolte costano momentaneamente l’ultimo posto al Grifone. Il rossoblù recuperano Messias, tornato in gruppo dopo il problema agli adduttori che l’ha tenuto fuori dalle ultime tre uscite. Ancora out, invece, Stanciu e Marcandalli, che non saranno della partita.

Nonostante il trend negativo Vieira sembra intenzionato a riconfermare il 4-2-3-1. Davanti a Leali, la novità delle ultime settimane è l’assenza di Aaron Martin: ancora una volta dovrebbe infatti partire Sabelli dal primo minuto sulla sinistra. Ostigard e Vasquez confermati al centro della difesa, con Norton-Cuffy sull’out di destra.

Confermati Frendrup e Masini

La mediana rossoblù sarà composta ancora una volta da Frendrup e Masini, titolari ormai inamovibili di Vieira. I dubbi di formazione maggiori arrivano però sulla trequarti, dove Vieira medita la mossa Valentin Carboni dal primo minuto, in qualità di trequartista centrale. Ballottaggio aperto tra l’argentino e Ruslan Malinovskyi. Ellertson confermato dal primo minuto sulla corsia destra.

Vieira valuta il tandem Ekuban-Ekhator

Le novità maggiori potrebbero riguardare il reparto avanzato. Dato l’ottimo momento di forma del 18enne Jeff Ekhator, Vieira valuta un suo impiego dal primo minuto, magari anche in coppia con Ekuban. Reduce dallo splendido gol di tacco contro il Napoli, e dal rigore procuratosi da subentrato nel finale contro il Parma, la sensazione è che il tecnico rossoblù voglia premiare le prestazioni del giovane attaccante. Ballottaggio aperto quindi, con Vitinha che rimane in pole per completare l’attacco, in caso di utilizzo di un solo centravanti.

La probabile formazione del Genoa

Ecco i probabili 11 a cui si affiderà Vieira per la sfida delle 12:30 contro il Torino.

Probabile formazione Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Sabelli; Masini, Frendrup; Ellertson, Carboni, Vitinha; Ekhator. A disp: Sommariva, Siegrist, Otoa, Martin, Cuenca, Fini, Venturino, Cornet, Thorsby, Onana, Messias, Gronbaek, Colombo. All: Vieira

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Marcandalli, Stanciu

Patrick Vieira, head coach of Genoa CFC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Genoa CFC.



