I convocati di Baroni e Vieira in vista di Torino-Genoa: ancora due giocatori out per i rossoblù, assenze anche per i granata

Ottava giornata di Serie A alle porte, tutto pronto per Torino-Genoa. Domenica alle 12:30 si prospetta uno scontro ad alta intensità tra le due squadre, entrambe a caccia di certezze. Il Torino vuole dare continuità alla buona prestazione offerta contro il Napoli; il Genoa a caccia di punti fondamentali per uscire dalle zone calde della classifica.

Il Grifone recupera Messias, tornato in gruppo dopo il problema agli adduttori che l’ha tenuto fuori dalle ultime tre uscite. Ancora out , invece, Stanciu e Marcandalli, che non saranno della partita. Per il Torino fuori ancora Anjorin oltre ad Israel, mentre torna Aboukhlal.

Torino-Genoa, i convocati di Baroni

in attesa di comunicazione

Torino-Genoa, i convocati di Vieira

Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva
Difensori: Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez
Centrocampisti: Carboni, Cuenca, Ellertsson, Frendrup, Gronbaek, Malinovsky, Masini, Onana, Thorsby
Attaccanti: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Fini, Messias, Venturino, Vitinha.

Marco Baroni, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and SSC Napoli.
ultimo aggiornamento: 25-10-2025

