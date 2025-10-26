Le formazioni ufficiali di Torino-Genoa, gara valida per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026: Baroni conferma le due punte

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Torino-Genoa, che si gioca alle 12:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Sono state comunicate le formazioni ufficiali. Baroni non sorprende e giocano gli stessi del Napoli, ma al posto degli infortunati Israel e Nkounkou ci sono Paleari e Biraghi. Genoa con Ekhator prima punta. Di seguito, le scelte dei due allenatori.

Torino-Genoa: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Simeone, Adams. A disp. Popa, Siviero, Ismajli, Dembele, Masina, Lazaro, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Aboukhlal, Ngonge, Njie, Zapata. All. Baroni

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Thorsby; Ekhator. A disp. Sommariva, Siegrist, Otoa, Martin, Cuenca, Fini, Venturino, Cornet, Vitinha, Onana, Carboni, Messias, Gronbaek, Colombo, Ekuban. All. Vieira