Il Torino si prepara per la sfida contro l’Inter. Per i granata aumentano le chance di rivedere in campo Samuele Ricci

Domenica 11 maggio, il Torino ospita l’Inter. I granata ricevono la squadra di Inzaghi dopo la clamorosa notte nerazzurra di San Siro in Champions League. Il Toro cerca il colpo grosso in casa e spera che l’euforia interista per la finale raggiunta possa distrarre i ragazzi di Inzaghi. Paolo Vanoli studia la migliore formazione per ottenere punti davanti al pubblico granata. Secondo le ultime novità, il Torino potrà nuovamente contare su Samuele Ricci. Il centrocampista ha sofferto di un problema al ginocchio che l’ha tenuto lontano dal campo nei match contro Napoli e Venezia.

Le probabili scelte di Vanoli

Nel prossimo match contro l’Inter, il Torino potrebbe scendere in campo con il classico 4-2-3-1 che l’ha contraddistinto per larga parte della stagione. In porta la certezza si chiama Vanja Milinkovic-Savic. In difesa Walukiewicz è in ballottaggio con Dembelé per il ruolo da terzino destro: il polacco però, nonostante non stia vivendo un buon momento, dovrebbe partire dal primo minuto. A completare la difesa ci saranno Coco, Maripan e Biraghi. A centrocampo tornerà capitan Ricci, che era stato costretto a saltare le ultime partite a causa di una tendinopatia che è ora riuscito a smaltire . Accanto al capitano ci dovrebbe essere Casadei.

A sostegno di Ché Adams, che tornerà dal primo minuto dopo essere partito dalla panchina contro il Venezia, dovrebbero scendere in campo Lazaro, Vlasic ed Elmas. Sanabria partirà invece dalla panchina, dopo non essere riuscito per nulla a sfruttare l’occasione che Vanoli aveva deciso di concedigli nel precedente turno di campionato.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Ricci, Casadei, Lazaro, Vlasic Elmas; Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Dembelé, Linetty, Tameze, Ilic, Gineitis, Perciun, Cacciamani, Sanabria. Allenatore: Vanoli

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Schuurs, Zapata, Njie, Karamoh, Sosa, Savva, Ilkhan, Pedersen