I convocati per la partita Torino-Inter, il capitano ritorna tra i convocati mentre Pedersen e karamoh restano ai box

Il Torino ospiterà l’Inter al Grande Olimpico Torino alle ore 18.00. Tra i granata ci sono diversi assenti, molti dei quali lungodegenti: Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan, Njie e Salama. Vanoli non avrà a disposizione nemmeno Sosa, ancora alle prese con l’infortunio, e Pedersen, che dopo la pallonata in volto in allenamento non è ancora al meglio. Per quanto riguarda la squadra di Inzaghi, assenti Lautaro, Mkhitaryan, Frattesi e Pavard.

Torino-Inter, i convocati di Vanoli

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari

Difensori: Biraghi, Coco, Dembelé, Maripan, Masina, Walukiewicz

Centrocampisti: Cacciamani, Casadei, Ricci, Gineitis, Ilic, Linetty, Perciun, Tameze, Lazaro, Vlasic

Attaccanti: Adams, Elmas, Sanabria

Torino-Inter, i convocati di Inzaghi

In attesa di comunicazioni ufficiali