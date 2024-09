In vista della gara di domenica tra Torino e Lecce ecco la probabile formazione di Luca Gotti, che rischia di perdere Banda per infortunio

La 4ª giornata del campionato di Serie A vedrà sfidarsi al Grande Torino il Lecce di Luca Gotti e il Toro di Paolo Vanoli. I giallorossi sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Cagliari e ora voleranno all’ombra della Mole per provare a dare continuità ai tre punti conquistati nell’ultima gara. In vista del match il tecnico ex Udinese dovrà fare i conti con alcuni dubbi di formazione, su tutti quello di Lameck Banda. L’attaccante zambiano è a forte rischio forfait a causa di una forte contusione al ginocchio.

Il 4-2-3-1 di Gotti

In vista del match del Grande Torino Luca Gotti dovrebbe confermare il 4-2-3-1 adottato finora. In porta non c’è dubbio: giocherà Falcone. Il quartetto difensivo dovrebbe essere composto da Guilbert, Baschirotto, Gaspar e Gallo. A centrocampo i maggiori dubbi: in mediana dovrebbe giocare la coppia formata da Pierret e Ramadani, mentre sulla trequarti potrebbe fare il suo esordio Ante Rebic, in ballottaggio con Rafia e Marchwinski. Sulle fasce pronti Oudin e Tete Morente, leggermente favorito su Pierotti. In attacco ci sarà l’unica punta Krstovic. Assente Dorgu per squalifica.

La probabile formazione del Lecce

Probabile formazione Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschitotto, Gaspar, Gallo; Pierret, Ramadani; Oudin, Rebic, Tete Morente; Krstovic. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Jean, Bonifazi, Berisha, Rafia, Hasa, Marchwinski, Coulibaly, Banda, Burnete, Pierotti. Allenatore: Gotti

Squalificati: Dorgu

Indisponibili: Kaba