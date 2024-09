La probabile formazione del Torino di Vanoli per la sfida di domani contro il Lecce di Gotti. Calcio d’inizio alle ore 15

Il Torino si affaccia al primo appuntamento dopo la sosta per le nazionali da primo classificato. A mettere i bastoni tra le ruote alla squadra di Vanoli, ci proverà il Lecce di Gotti, che finora ha ottenuto due sconfitte e un successo. Per la gara contro i salentini l’allenatore granata non dovrebbe agire sulla composizione dell’undici iniziale. Il suo 3-5-2 dovrebbe infatti essere lo stesso che è servito ad avere la meglio del Venezia.

Vanoli può fare affidamento su Adams

Il Torino dovrebbe dunque disporsi esattamente come ci ha lasciato lo scorso 30 agosto. In porta Milinkovic-Savic, davanti a sé il terzetto composto dai confermati Saul Coco al centro, ai lati Masina e Vojvoda, con quest’ultimo preferito a Walukiewicz e Maripàn, che dovranno lavorare per guadagnarsi la fiducia di Vanoli. Dal centrocampo non si schiodano Linetty in regia, Ricci e Ilic come mezzali. Sugli esterni Lazaro rimane avanti nelle gerarchie, nonostante la folta concorrenza a destra, e a sinistra minuti preziosi per Borna Sosa, dopo l’esordio dal primo minuto del Penzo e le due gare di Nations League. Davanti confermato il duo Zapata–Adams. Lo scozzese che ha tenuto la piazza in apprensione durante la settimana, ma che dovrebbe essersi rimesso in sesto per partire di nuovo dal primo minuto.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione del Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Adams, Zapata. A disp. Paleari, Donnarumma, Walukewicz, Karamoh, Pedersen, Maripan, Dembele, Gineitis, Sanabria, Tameze, Balcot, Ciammaglichella, Njie. All. Vanoli.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Vlasic, Savva, Ilkhan