La probabile formazione del Monza: difesa a quattro davanti a Di Gregorio, titolare l’ex granata Armando Izzo

Il Monza di Raffaele Palladino prepara la sfida al Torino, che come ha definito l’allenatore dei brianzoli può essere considerata un vero e proprio scontro diretto. I lombardi si trovano in questo momento a +1 in classifica sui granata, e chi vince può davvero sognare in grande. A poche ore dal calcio d’inizio, i due allenatori ragionano ancora sulle probabili formazioni: in particolare il tecnico dei brianzoli deve fare i conti con tanti indisponibili, e dunque potrebbe apportare dei cambiamenti all’undici iniziale.

Carboni verso la panchina

Palladino opta per il 4-2-3-1, dopo aver cambiato per più volte modulo in questa stagione. Questo sistema di gioco pare aver dato nuove certezze alla squadra, e dunque si proseguirà così. In porta c’è ovviamente Di Gregorio, che avrà di fronte a sé Marì e Izzo, ex di giornata. Birindelli e Andrea Carboni saranno i terzini, mentre in mediana sono pronti Pessina e Gagliardini, con quest’ultimo che sostituisce lo squalificato Bondo. Trequarti molto tecnica e fantasiosa, con Colpani e Mota sugli esterni e Maldini – reduce da un super gol su punizione – alle spalle dell’esperto Djuric. Dovrebbe partire fuori Valentin Carboni, tornato tardi dagli impegni con l’Argentina.

La probabile formazione del Monza

Ecco il possibile undici di Palladino per la sfida al Torino:

Probabile formazione Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, A. Carboni; Pessina, Gagliardini; Colpani, Maldini, Mota; Djuric. A disp. Sorrentino, Gori, Caldirola, Pereira, Donati, Machin, Akpa Akpro, Ciurria, Kyriakopoulos, V. Carboni, Popovic, Zerbin, Colombo. All. Palladino.

Squalificati: Bondo

Indisponibili: D’Ambrosio, Caprari, Gomez, Vignato, Bettella