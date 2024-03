La probabile formazione del Torino di Juric per la gara contro il Monza di Palladino: si gioca domani alle ore 15:00

Contro il Monza, il Toro deve vincere per puntare all’Europa. Si tratta di uno scontro diretto molto importante. Rispetto alla gara contro l’Udinese, potrebbero esserci dei cambi di formazione. Juric ha perso molti giocatori negli allenamenti durante la pausa. La squadra ha lavorato al completo solo oggi e ieri: ci sono dei dubbi per il croato in ogni reparto. I lungodegenti Schuurs, Djidji e Ilic non ci saranno. Buongiorno ha preso una botta alla spalla ed è in dubbio. Di seguito, le probabili scelte.

Ballottaggi Tameze-Vojvoda e Linetty-Gineitis

Il modulo del Toro non cambia: solito 3-4-1-2 per i granata. In porta confermato il titolare Vanja Milinkovic-Savic, che in Nazionale non ha giocato le 2 amichevoli. Al centro della difesa a 3, se Buongiorno sta bene gioca lui, altrimenti c’è Lovato dall’inizio. Panchina per Sazonov. Sulla sinistra c’è Masina, mentre sulla destra è ballottaggio tra Tameze e Vojvoda. Il primo, rientrato da giorni, è favorito. Sulle fasce Bellanova a destra non si tocca, mentre dall’altro lato Rodriguez scala alto. Ancora panchina per Lazaro. I due centrocampisti se la giocano. Al fianco di Ricci, Linetty è favorito su Gineitis.

Sanabria o Okereke?

Dietro alle punte, confermato l’intoccabile Vlasic. In attacco invece, l’unico certo del posto è Duvan Zapata, trascinatore del Toro. Al suo fianco, una maglia per tre: Sanabria, Okereke e Pellegri. Pellegri è in fondo alle gerarchie. Il testa a testa è tra Sanabria e Okereke. Il primo è il titolare, ma ha smaltito il solito problema al tendine da poco. Il secondo, a Udine ha fatto molto bene. Okereke è favorito per partire titolare.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida al Monza:

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic; Okereke, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Sazonov, Lovato, Vojvoda, Gineitis, Lazaro, Savva, Kabic, Sanabria, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Djidji, Ilic