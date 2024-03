È in dubbio la presenza di Buongiorno per la sfida contro il Monza: al posto suo, intanto, si scalda Lovato

Dopo la pausa per le nazionali che ha interrotto il campionato per una settimana, torna in campo la Serie A. È la vigilia di Torino-Monza, un vero e proprio scontro diretto per l’Europa, e Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico ha dato diversi spunti in vista della partita contro i brianzoli, tra cui uno che non può far piacere ai tifosi granata: Buongiorno, infatti, pare esser tornato dalla Nazionale con un problema alla spalla e le sue condizioni sono da valutare entro domani mattina. Ricomincia dunque l’emergenza difensiva, con Lovato che intanto si scalda al suo posto.

Lovato pronto al rientro

A questo punto, con l’assenza di 3 difensori su 6, Juric non può che tornare a contare su Matteo Lovato. Il difensore ex Salernitana si era fermato per le sfide contro Fiorentina e Napoli a causa di un problema al polpaccio, rientrando però poi contro l’Udinese per un totale di 25 minuti. Il numero 6 ha potuto sfruttare a pieno la sosta per ritrovare il ritmo partita, e nel caso dovesse partire titolare al posto di Buongiorno certamente non si farebbe trovare impreparato.

Buongiorno, spalla maledetta

Intanto, in attesa dei controlli che renderanno più chiara la situazione di Buongiorno, la spalla del difensore continua a preoccupare. Il problema annunciato da Juric è infatti collegato alla stessa spalla che il vice capitano granata si è lussato a fine gennaio, e che gli ha dato problemi per un mese intero. La speranza è che ovviamente che non si tratti dello stesso infortunio ma solo di un fastidio che può passare in tempi molto brevi e senza bisogno di riposo. Il Toro, nella decisiva sfida di domani, ha bisogno del suo leader in campo.