Dalla 10ª alla 29ª giornata è stata stravolta la stagione del Toro: il confronto tra la media punti precedente e quella attuale

Un inizio che non prometteva assolutamente bene, poi la svolta. La stagione del Torino era iniziata in maniera negativa, e tutto faceva pensare all’ennesima lotta tra la vita e la morte, tra la permanenza in Serie A e la retrocessione in Serie B – come accaduto tre stagioni fa. Poi, però, Juric ha saputo mettersi in discussione modificando sistema di gioco e ha ottenuto i frutti tanto cercati, con la squadra che ora lotta per l’Europa e si prepara a quello che è un vero e proprio scontro diretto contro il Monza. E proprio alla vigilia della sfida ai ragazzi di Palladino, l’allenatore del Torino ha parlato in conferenza stampa del cambio radicale che c’è stato, dichiarando: “Dopo le prime nove partite dove vedevo tutto nero e pensavo ad altri obiettivi, ora siamo in una posizione dove possiamo pensare a qualcosa di speciale“. E calendario alla mano, un cambiamento vero e proprio c’è effettivamente stato.

Media punti nelle prime nove

Basterebbe per prima cosa dare uno sguardo alla media punti del Toro fino alla 9ª giornata e a quella tra la 10ª e la 29ª, per capire anche solo la differenza a livello di risultati. Al 9° turno i granata avevano solamente 9 punti, viaggiando a una media di 1 punto a partita con 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte: davvero poco per sperare in qualcosa in più della parte destra della classifica e per guardarsi con sicurezza le spalle. La musica poi è cambiata.

Dalla decima alla ventinovesima: la media si alza

Una grande media punti di 1,60 – tra le migliori di tutto il campionato – e soprattutto lo stesso numero di sconfitte, ma con ben 10 partite in più. Inoltre nel frattempo sono arrivate 8 vittorie e altrettanti pareggi, che hanno permesso ai granata di aggiungere 32 punti in classifica. Adesso la situazione è totalmente differente, e con una vittoria domani si può davvero pensare all’Europa come un obiettivo più che un sogno.