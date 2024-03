Juric ha fatto chiarezza nell’ultima conferenza: il partner di Zapata dipende proprio da Zapata e dagli avversari

Mancano 9 partite alla fine del campionato. 9 partite che decideranno il futuro del Torino. A partire dalla gara contro il Monza, servono i gol degli attaccanti. Zapata è titolare fisso in attacco: Juric non può fare a meno di lui. Al suo fianco, nelle ultime 3 gare, hanno giocato 3 giocatori diversi. Juric, nel corso della conferenza stampa prima di Torino-Monza, ha fatto chiarezza. Ha spiegato come non dipenda tanto dagli altri, ma da Duvan Zapata e dagli avversari. Con Pellegri e Sanabria, Zapata tende ad allagarsi sulla sinistra. Mentre con Okereke rimane al centro dell’attacco. Dipende da come Juric vuole che il suo Toro attacchi. Questo discorso vale in vista delle ultime gare di questo campionato, a partire da oggi.

Le parole di Juric

Queste sono state le sue parole: “In attacco Okereke e Sanabria sono entrambe opzioni valide. Dipende da come vogliamo affrontare la gara. A Udine Zapata ci serviva più al centro dell’attacco e abbiamo scelto David. Di Okereke sono comunque contento, aveva giocato poco prima ma ha sempre lavorato bene”. Un concetto chiaro e ben spiegato dall’allenatore. Cambiare spesso partner, in base alla posizione di Zapata e dagli avversari, potrebbe essere la chiave per fare più gol. In questo modo, si diminuisce la prevedibilità.

Zapata è la certezza

Inutile dire che quest’anno, dei 4 attaccanti (su cui Juric ha lavorato molto durante la pausa), solo Zapata ha convinto al 100%. Non solo in fase offensiva (8 gol e 4 assist al Toro), ma anche in tutto il resto del lavoro. Okereke, che è partito bene, è invece tutto da scoprire e farà di tutto per meritarsi il riscatto. Sanabria è un titolare, una certezza, ma ha fatto solo 4 gol in questa Serie A. Pellegri invece, sembra essere ai margini. Juric ci punta ancora, ma è a secco e di occasioni ne sono arrivate.