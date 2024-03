I granata finora mai k.o. nei confronti interni con 7 vittorie e 5 pareggi. L’unico successo in Serie A è della prima dello scorso campionato

Bilancio positivo per il Torino negli scontri con il Monza, sia per quanto riguarda il totale delle sfide che negli appuntamenti casalinghi. Le due formazioni che si fronteggeranno il prossimo 30 marzo al Grande Torino, si sono incontrate in 23 occasioni. Un bottino per i granata di 13 vittorie 9 pareggi e una sconfitta in gare ufficiali, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Nelle gare casalinghe i granata sono fino a questo momento imbattuti. In 12 gare, 7 vittorie e 5 pareggi. L’unico incontro di Serie A risale allo scorso 7 maggio, quando Torino e Monza si sono divise la posta sull’1-1. L’unica vittoria granata in massima serie è del 13 agosto 2022: 1-2 a firma di Miranchuk e Sanabria. Terreno di casa dei monzesi, in cui i granata all’andata hanno ottenuto un pari per 1-1. Per ripescare l’unica vittoria del Monza bisogna andare a ritroso al 3 giugno 1990, con i granata già promossi in Serie A, sconfitti 2-0 da una doppietta di Bivi.

L’ultimo Torino-Monza condizionato da una svista

L’anno scorso un pareggio amaro per il Torino nella sfida interna. Dopo una prima frazione a senso unico e il premio del gol giunto a inizio ripresa con Sanabria, ci pensa Caprari nel finale a scippare i tre punti ai granata, dopo essersi più volte reso pericoloso. L’1-1 è chiaramente condizionato da una svista arbitrale per un calcio di rigore non concesso ai granata sulla maglia strattonata di Rovella su Ricci. Sbilanciato in area e cascato a terra, senza però essere rimborsato dal penalty. Molto più positiva l’andata, nel match in cui i lombardi facevano il loro storico esordio in Serie A. Il Toro non ha fatto complimenti, portandosi prima in vantaggio con Miranchuk al 43’ e successivamente trovando il bis al minuto 66 di Sanabria. Nel recupero la rete dei padroni di casa con Dany Mota.