Il lituano dopo le belle prestazioni con Toro e nazionale rimarrà fuori con i brianzoli per infortunio: il comunicato

A sorpresa Gvidas Gineitis non sarà della partita di oggi alle ore 15 contro il Monza. Un’esclusione dovuta non a una scelta tecnica ma per un infortunio subito nell’allenamento al Filadelfia della vigilia. Di seguito il comunicato del Torino: “Il tecnico Ivan Juric non ha convocato per la gara odierna il calciatore Gvidas Gineitis a causa di un trauma al ginocchio destro rimediato nel corso della rifinitura di ieri”.