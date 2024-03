Le formazioni ufficiali di Torino-Monza, gara valida per la 30ª giornata del campionato di Serie A: le scelte di Juric e Palladino

Tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino per il match tra Torino e Monza, valido per il 30° turno del campionato. Ivan Juric si affida al terzetto di difesa composto da Tameze, Buongiorno e Rodriguez, con Lazaro e Bellanova sulle fasce. A centrocampo scelte obbligate: giocano Ricci e Linetty con Vlasic a supporto di Zapata e il confermato Okereke. In porta c’è Milinkovic-Savic.

Torino-Monza, le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Okereke, Zapata. A disposizione Gemello, Popa, Sazonov, Lovato, Vojvoda, Masina, Savva, Kabic, Sanabria, Pellegri. All. Juric.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni; Pessina, Gagliardini; Colpani, Maldini, Akpa Akpro; Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Colombo, Pedro Lopes, Zerbin, Carboni, Mota, Colombo, Ferraris, Berretta, Kyriakopulos, Ciurria. All. Palladino.