Dopo 2 settimane di lavoro serrato, è arrivato il momento della verità: contro il Monza chi sarà il partner d’attacco di Zapata?

Quest’anno il vero problema del Toro è stato l’attacco. Mancano ormai solo 9 partite: la continuità non è ancora stata trovata. Contro il Monza servono i gol, per prendere i 3 punti. In attacco, nel Toro, Duvan Zapata è insostituibile. Nelle ultime 3 partite, ha sempre cambiato partner: Sanabria (Fiorentina), Pellegri (Napoli) e Okereke (Udinese). Adesso però, contro il Monza, è l’ora della verità. Tutti e 4 gli attaccanti, in questa pausa dedicata alle Nazionali, sono rimasti a Torino. Juric ha avuto modo di lavorare su di loro e ora deve scegliere. Le gerarchie, in questo finale di stagione, potrebbero anche cambiare.

Le gerarchie in attacco: Zapata è il punto fermo

Per Zapata, da quando è al Toro, 9 gol 4 assist: non si tocca. Il suo spirito e il suo sacrificio in difesa, sono preziosi. Il titolare, al suo fianco è Antonio Sanabria. Contro il Monza, dovrebbe giocare lui dall’inizio. Al Maradona si è sbloccato e ora, vuole tornare protagonista come l’anno scorso. Okereke però ha fatto molto bene a Udine e scalpita. Nonostante Juric abbia detto: “E’ un po’ penalizzato dal fatto che in quella zona tende ad allargarsi Zapata”, in Friuli non ci sono stati problemi, anzi. Infine c’è la variabile Pellegri: 0 gol da inizio anno, nervoso, sembra aver perso fiducia. Quella fiducia che proprio Juric gli ha sempre dato, ma di chance ne sono state sprecate.

Le prestazioni

Dei 4 attaccanti, da quando Juric gioca a 2 punte, tutti hanno avuto spazio. Okereke è arrivato da poco ma ha fatto vedere ottime cose: servirà anche una mano da parte sua. Zapata è al top, mentre Sanabria e Pellegri hanno deluso. Il numero 9 ha giocato molto, ma ha trovato poco la via del gol. 4 reti per lui finora. Tre di queste in casa. Sempre nel vivo delle azioni (e anche un po’ sfortunato), deve aumentare il suo bottino. Su Pellegri c’è poco da dire: l’unica cosa buona è che sta reggendo fisicamente.