Verso Torino-Monza di sabato: Adam Masina e Ricardo Rodriguez si candidano per partire dal primo minuto contro la squadra di Palladino

Torino-Monza all’apparenza è uno scontro per il decimo posto, ma vale molto di più. Granata che sono obbligati a vincere, se vogliono sperare nell’Europa. Per battere la squadra di Palladino, che è in ottima forma, Juric si affiderà ai suoi migliori uomini. Nella fattispecie, sulla catena di sinistra, si candidano dall’inizio Adam Masina e Ricardo Rodriguez. I due sono in forma e danno garanzie. Masina era stato preso per fare l’esterno, ma da terzo di difesa è stato una scoperta incredibile. Tanto da spingere Juric a mettere Rodriguez sulla fascia. Difficile che non vengano confermati contro il Monza. Lazaro invece, sta trovando sempre meno spazio. Vojvoda a Udine ha fatto molto bene: se la gioca con Tameze ma per un posto in difesa.

La stagione di entrambi

Il contratto di Rodriguez scade a fine anno e il rinnovo, non è scontato. Con Juric ha raggiunto un livello di prestazioni molto alto. Inoltre è capitano e insostituibile. Anche adesso che c’è Masina in difesa, lui gioca lo stesso. 27 presenze per lui quest’anno in Serie A, con 1 assist e 3 cartellini gialli. Non ha ancora segnato da quando è al Toro. Masina invece, è arrivato da poco dall’Udinese. In Friuli, aveva giocato pochissimo nell’ultima stagione e mezza. E invece, sembra che non si fosse mai fermato. 8 partite su 8 da quando è al Toro, di cui 7 da titolare. Un rendimento al top della forma.

Le parole di Juric

Masina non ha mai giocato sulla fascia sinistra. Juric ha spiegato: “Masina provandolo anche negli allenamenti mi sembra che sia più a suo agio come terzo. Io vedo che è un giocatore che quando parte da dietro mi crea superiorità, negli spazi ristretti ha magari più difficoltà. Con lui siamo soddisfatti. Ti fa riflettere però che un giocatore che all’Udinese non giocava mai, in una squadra che era dietro di noi in classifica, arriva da noi ed è titolare fisso. Rodriguez può fare entrambi i ruoli”. Lui e Rodriguez, in questo momento, sono i titolari.