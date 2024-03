Valentino Lazaro è passato dall’essere un titolare fisso a un’alternativa: Juric gli preferisce Rodriguez e Masina

Valentino Lazaro non gioca più. Un caso inusuale quello dell’esterno austriaco, che nel corso della stagione è stato un titolare fisso nel Toro di Juric. Da qualche settimana a questa parte però le cose sembrano cambiate. E molto è dipeso dal mercato di gennaio, quando all’ombra della Mole è arrivato Adam Masina. Ora Lazaro fatica a trovare spazio: è diventato un’alternativa.

Lazaro è diventato una riserva

Se nella prima parte di stagione Lazaro le ha giocate praticamente tutte, così non può dirsi da due settimane a questa parte. Contro il Napoli l’austriaco è partito dalla panchina e la stessa sorte gli è toccata al Bluenergy di Udine. A Firenze, invece, non è stato proprio utilizzato. Solo 12′ i minuti nelle ultime due partite in cui l’esterno ha calcato il terreno di gioco: un minutaggio piuttosto esiguo rispetto a quanto visto finora. Le motivazioni di questa scelta possono brevemente riassumersi nell’acquisto di Adam Masina, che da quando è arrivato a Torino ha scalato pian piano le gerarchie guadagnandosi un posto da titolare. Juric lo ha schierato spesso da braccetto, con Ricardo Rodriguez a tutta fascia. Ecco allora che per Lazaro si sono chiuse le porte, in un momento di forma tutto sommato soddisfacente.

Ora dovrà lavorare sodo

Il rendimento di Masina lo ha relegato in panchina, ma nulla è perduto. Juric lo considera un buon giocatore e l’austriaco dovrà ripartire dalle buone cose fatte a gennaio. Contro Napoli e Salernitana erano infatti arrivati i primi assist della stagione. Poi un leggero calo, al contrario di Bellanova che sul lato opposto del campo ha continuato a spingere senza sosta. Ora Lazaro dovrà lavorare duramente per riconquistarsi un posto da titolare in vista della fine della stagione e si è già messo a lavoro al Filadelfia occasione della sosta nazionali. L’obbiettivo è riconquistare la fiducia dell’allenatore.