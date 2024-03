All’andata suo l’errore che portò al gol di Colpani. Da quel momento ottime prestazioni che gli sono valse il prolungamento fino al 2028

E’ il minuto 34’ di un sabato sera di campionato, quando Karol Linetty si ritrova costretto ad abbandonare il terreno di gioco dell’U-Power Stadium di Monza per infortunio. Al suo posto a bordocampo un ragazzo che fino a quel momento aveva raccolto appena 226’ di gioco tra campionato e coppa, gonfiati dai supplementari dell’incontro col Frosinone. Una delle due gare fino a quel momento iniziate dal primo minuto, insieme a quella di campionato di Lecce, per 82’ in campo. Si tratta ovviamente di Gvidas Gineitis, il quale al minuto 64 si rende protagonista di un errore che compromette le speranze per i granata di uscire vincitori dalla trasferta monzese. Un lungo lancio di Di Gregorio. La sponda di testa che manda in tilt Gineitis che, col corpo di fronte alla porta di Vanja, tocca anch’esso di testa, prima dello scippo di Colpani che si trascina verso l’area di rigore. Inutile la rincorsa del lituano. Colpani colpisce col mancino e va in rete. Il classe 2004 si sente chiaramente responsabile dell’errore, tanto da abbandonare al triplice fischio il campo in lacrime. “Succede. E’ giovane e ha sbagliato solo in quella cosa. Per il resto è stato perfetto come senso di posizione e personalità. E’ un ragazzo emotivo, ci sta quanto accaduto, lo farà crescere sicuramente”, ha detto Juric al termine dell’incontro. Non si è sbagliato.

Tanta panchina prima dell’Olimpico

Dopo Monza, Gineitis racimola diciannove minuti a Bologna prima di cinque gare a osservare i compagni dalla panchina, sei se si considera i secondi a lui concessi nel finale di Torino-Napoli. Juric gli concede ventotto minuti a Cagliari, in una ripresa in cui i granata hanno rischiato di sciupare il doppio vantaggio a firma Zapata e Ricci. Diciassette minuti tra Lecce e Lazio prima della grande chance dell’Olimpico di Roma, in cui a sorpresa Juric lo schiera titolare, al posto di Linetty . “Se dobbiamo far crescere i giovani è giusto dargli occasioni importanti. In settimana mi ha dato soddisfazioni, spero si ripeta in gara”. Una buona prestazione, nonostante il k.o. per 3-2. La volta dopo, con la Fiorentina, Juric lo lascia in panchina ma il destino è dalla sua parte. Ilic esce per infortunio e all’intervallo tocca a Gineitis. Con i viola qualità e personalità, dimostrata anche da un tunnel ai danni di Maxime Lopez. Complice anche la squalifica di Ricci, a Napoli è confermato dal primo minuto, battendo i calci piazzati e creando quattro palle gol, tra cui quella che porta alla rovesciata di Sanabria. Al termine dell’incontro, Matteo Paro si mostra soddisfatto: “E’ cresciuto tanto nella posizione in campo e dal punto di vista fisico, deve secondo me migliorare a livello di gioco ma è un ragazzo umile che può crescere tanto e deve continuare così”.

Gineitis, “Una settimana da Dio”

“Una settimana da Dio” quella che da Napoli conduce verso nord-est a Udine per il giovane Gvidas. Il rinnovo fino al 2028 e la convocazione in nazionale lituana per i playout di Nations League. Un premio, che convince tutti, soprattutto Juric: “Secondo me ha tante caratteristiche buone, può fare anche gol”, ha detto il tecnico in conferenza stampa pre-partita di Udine. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta, anche se in parte è andata così. Suo infatti il recupero su Pereyra che ha innescato la transizione volta al gol di Vlasic dello 0-2. Ora il Monza: tocca chiudere i conti col passato per dare ulteriori conferme di un momento estremamente positivo. Contro Palladino sarà a tutti gli effetti la prova di maturità.