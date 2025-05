La probabile formazione della Roma / L’attaccante ucraino oggi sosterrà il provino decisivo ai fini del recupero in campo

In vista della sfida di domenica contro il Torino di Vanoli, la Roma potrebbe scendere in campo con il 3-5-2 diventato il marchio di fabbrica delle ultime partite. Le scelte di Ranieri dipenderanno molto dalle condizioni di Dobvyk, la cui presenza in campo dal primo minuto appare ancora in dubbio.

Dovbyk verso il recupero

Nella giornata di ieri Dovbyk ha continuato a seguire un programma personalizzato, ma in casa Roma cresce la fiducia in un suo recupero in vista della sfida di domenica contro il Torino, decisiva ai fini della qualificazione in Champions League. Anche nell’ultima seduta l’attaccante ucraino ha lavorato a parte, ma lo staff medico monitora costantemente le sue condizioni nella speranza di rimetterlo a disposizione per l’ultima giornata di campionato. L’attaccante ucraino punta quindi al recupero e oggi sosterrà il provino decisivo, ma in caso di esito positivo si accomoderà comunque in panchina.

Shomurodov-Soulé in attacco, Paredes ancora titolare

Se non ce la dovesse fare in attacco verrebbe confermata la coppia composta da Shomurodov e Soulé (in assenza di Dybala e, probabilmente). A centrocampo spazio ancora a Cristante, Koné e Paredes, reduce dal gran gol contro il Milan, mentre Pisilli dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. Sulle fasce invece agiranno Saelemaekers e Angelino. Non ci sarà Pellegrini che, operatosi, tornerà nella prossima stagione. In difesa non dovrebbe trovare spazio dall’inizio Hummels, nonostante sia all’ultima partita da calciatore: davanti a Svilar ci dovrebbero essere Celik, Mancini e Ndicka.

La probabile formazione della Roma

Probabile formazione Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Koné, Angelino; Soulé, Shomurodov. A disp. De Marzi, Gollini, Rensch, Saud, Hummels, Nelsson, Gourna Douath, Salah-Eddine, Baldanzi, Pisilli, Sangare, El Shaarawy, Dovbyk. All. Ranieri.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Dybala, Pellegrini