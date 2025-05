La probabile formazione del Torino / Dopo aver saltato la sfida contro il Lecce, il macedone torna titolare

Ultima di campionato e ultime scelte di formazione per Paolo Vanoli, che contro la Roma potrebbe affidarsi nuovamente a Casadei dal primo minuto. Il centrocampista è in ballottaggio con Gineitis, ma al momento appare in vantaggio per completare il reparto insieme a Ricci. Un’opzione che darebbe più fisicità e dinamismo al centrocampo granata, in una sfida in cui il Torino proverà a concludere al meglio il proprio campionato di fronte al proprio pubblico.

Riecco Elmas: Vanoli ritrova il tridente della fantasia

Buone notizie anche per quanto riguarda Elmas, che dopo il forfait contro il Lecce è tornato ad allenarsi in gruppo e si candida fortemente per una maglia da titolare. Il fantasista macedone dovrebbe agire nel terzetto alle spalle della punta, al fianco di Vlasic e Lazaro. Con il suo rientro, dunque, torna il tridente che più volte Vanoli ha utilizzato per dare imprevedibilità alla manovra offensiva.

Sanabria verso la panchina

Con la conferma di questo assetto, sembra destinato alla panchina Sanabria, che potrebbe subentrare a gara in corso. Per il numero 9 granata si tratterebbe di un’ennesima esclusione dal primo minuto in una stagione complicata, soprattutto in zona gol: l’attaccante paraguaiano rischia infatti di chiudere il campionato senza reti al Grande Torino.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembelé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Coco, Iilic, Sanabria, Pedersen, Tameze, Linetty, Cacciamani, Gineitis, Perciun. All: Vanoli.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Sosa, Zapata, Schuurs, Njie, Salama, Karamoh