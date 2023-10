La probabile formazione del Verona per la partita contro il Torino: diversi dubbi in attacco per Marco Baroni

Giornata di partita in casa Torino. Dopo il turno infrasettimanale che ha visto interrompere la striscia di tre risultati utili consecutivi, i granata tornano in campo e lo fanno davanti ai propri tifosi. Allo Stadio Olimpico Grande Torino arriva il Verona di Marco Baroni, con un rendimento simile fin qui in campionato. 7 punti per i gialloblù, che non vincono ormai dalla 2ª giornata. L’allenatore ex Lecce, inoltre, dovrà fare i conti con alcuni indisponibili in vista della trasferta piemontese. Su tutti Hien, il giocatore che il Toro ha cercato sia nell’estate 2022 che nell’ultima sessione.

Verona: dentro Lazovic e Ngonge

Ancora una volta Marco Baroni si affiderà al 3-4-2-1, cambiando però alcuni uomini anche a causa di alcune indisponibilità. In porta c’è il solito Montipò, coperto da Magnani, Coppola (sostituto di Hien) e Dawidowicz. Sulla fascia di destra pronto Terracciano, in vantaggio su Faraoni, mentre nella corsia opposta ci sarà Lazovic. Mediana pesante, con Hongla e Folorunsho, mentre sulla trequarti verranno proposti Duda e Suslov, all’esordio da titolare. Unica punta Ngonge.

La probabile formazione del Verona

Ecco il possibile undici scelto da Baroni per il Torino:

Probabile formazione Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Folorunsho, Lazovic; Duda, Suslov; Ngonge. A disp. Perilli, Berardi, Amione, Diao, Faraoni, Serdar, Patanè, Cissé, Bonazzoli, Henry, Djuric. All. Sarri

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Hien, Doig, Mboula, Braaf, Cabal