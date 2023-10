La probabile formazione del Torino per la sfida contro il Verona di Marco Baroni: c’è Zapata, ballottaggi sulla trequarti e a centrocampo

Nella settima giornata di Serie A, il Torino è impegnato in casa contro il Verona. La partita è domani alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Ivan Juric dovrà fare a meno di Popa, Buongiorno, Vojvoda, Zima e Djidji. Marco Baroni invece non avrà a disposizione Braaf, Doig, Mboula e Cabal. Nella conferenza stampa di presentazione alla partita, l’allenatore croato ha rilasciato alcune dichiarazioni anche riguardo alla formazione. Di seguito le probabili scelte di Ivan Juric.

Torino: c’è Zapata in attacco

Dopo il 3-4-1-2 visto contro la Lazio, Juric torna con il suo classico 3-4-2-1. In porta c’è Vanja Milinkovic-Savic. Difesa obbligata con Schuurs, Sazonov e Rodriguez. Sulle fasce ci sono Bellanova a destra e Lazaro a sinistra, con Soppy che scalpita. In mezzo al campo è ballotaggio tra Ricci, Ilic e Tameze, con Ilic e Tameze favoriti. Sulla trequarti i duelli sono tra Radonjic e Karamoh (il primo favorito) e Vlasic e Seck (il primo favorito). In attacco c’è Duvan Zapata.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida al Verona:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. A disp. Gemello, Brezzo, Soppy, N’Guessan, Ricci, Linetty, Gineitis, Karamoh, Seck, Sanabria, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Popa, Buongiorno, Vojvoda, Zima, Djidji