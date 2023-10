Gli ex nella sfida tra il Toro e l’Hellas Verona saranno tre: Tameze e Ilic da una parte e Bonazzoli dall’altra

Il campionato di Serie A sta entrando sempre di più nel vivo e anche Torino-Hellas Verona, come tutte le partite del maggior campionato italiano, si prospetta una sfida combattuta, ostica e dal risultato incerto. A rendere ancora più particolare questo match è il fatto che per Ivan Juric sia una partita molto, ma molto particolare dato il suo passato sulla panchina del club gialloblù. Un’esperienza che senza alcuna ombra di dubbio il tecnico croato porta nel cuore, grazie alle diverse soddisfazioni che si è tolto durante quell’esperienza. Ma Juric non sarà l’unico ex della gara. Ce ne sono anche altri che, a differenza dell’allenatore ex Crotone, scenderanno in campo e saranno tra i protagonisti della partita. Infatti nel Toro ci sono Ivan Ilic e Adrien Tameze che in passato hanno vestito la maglia dell’Hellas Verona, mentre tra gli uomini a disposizione di Marco Baroni c’è Federico Bonazzoli che nel suo curriculum ha un’esperienza nel club granata, anche se per lui non è stata tanto fortunata. Tutti e tre sicuramente vorranno trovare spazio in campo e faranno di tutto per non sfigurare in un match che per entrambe le squadre significa davvero molto. Soprattutto per i granata, che dopo l’incontro contro l’Hellas Verona dovranno affrontare la Juventus.

Bonazzoli, troppo poco spazio in granata per mettersi in mostra

Tornando a parlare degli ex di Torino-Hellas Verona, per quanto riguarda Bonazzoli l’attaccante classe 1997 è arrivato in granata l’ultimo giorno della sessione di calciomercato estiva del 2020 e con addosso la maglia del Toro ha raccolto una stagione molto deludente. Molto probabilmente i tifosi granata se lo ricordano per il gol segnato all’Atalanta a pochi minuti dal termine del match. Rete che era stata decisiva nella rimonta, con i granata che erano sotto 3-0 e sono riusciti a rimontare 3-3. Discorso diverso per Tameze e Ilic che lunedì sera si ritroveranno ad affrontare l’Hellas Verona, squadra dove entrambi hanno lasciato un bel ricordo per il percorso di crescita che hanno compiuto in terra veneta tanto che per il Toro non è stato affatto semplice strapparli ai gialloblù, ma Juric con la dirigenza granata ha insistito tanto affinché i due lo raggiungessero all’ombra della Mole. Però quando l’arbitro fischierà l’inizio di Torino-Hellas Verona tutti e tre non penseranno al loro passato, ma avranno sete di vittoria.