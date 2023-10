Ecco dove vedere Torino-Verona in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 2 ottobre alle ore 18:30

Torna in campo il Torino, che dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio vuole ritrovare punti prima del derby della prossima settimana. I granata affrontano il Verona al Grande Torino, nella sfida in programma lunedì 2 ottobre alle 18:30. Sarà una partita molto interessante, tutta da seguire. La partita sarà visibile sull’app di DAZN e su Zona DAZN, tramite l’abbonamento congiunto con Sky Sport. Per poter accedere all’applicazione bisogna avere un abbonamento a DAZN e scaricarlo su mobile, smartphone, tablet, pc, smart tv e console di gioco. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.