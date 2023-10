A Roma hanno pesato gli errori dell’ex Inter, che dovrà farsi perdonare nella gara di lunedì contro l’Hellas Verona

Dopo un inizio di stagione a rallentatore, Raoul Bellanova sembrava aver trovato i giusti ritmi. Sia a Salerno che contro la Roma erano infatti arrivate due ottime prestazioni, in cui l’esterno aveva garantito grande spinta in fase offensiva e una buona copertura in difesa. A dimostrazione di ciò anche l’impiego di Brandon Soppy, suo sostituto naturale, mandato in campo per soli 35 minuti di gioco su quattro gare a disposizione. Juric si è sempre fidato di Bellanova e lo ha aiutato sicuramente a trovare una certa continuità, che però sembra aver subito una battuta di arresto contro la Lazio.

Contro la Lazio pesano gli errori di Bellanova

Nel match dello Stadio Olimpico il classe ’99 non ha giocato ai suoi livelli. In entrambe le occasioni che hanno portato alle reti biancocelesti Bellanova ha avuto delle responsabilità: prima facendosi anticipare da Vecino sul gol dell’1-0, poi perdendo un duello in velocità con Zaccagni che ha siglato il raddoppio. Ad influire sulla sua prestazione anche un cartellino giallo, rimediato nella prima frazione di gioco. Ora dall’esterno ci si aspetta un’immediata reazione, per riscattare la scadente prestazione di Roma e per mettere al sicuro il suo posto da titolare. In panchina, intanto, Soppy scalpita.