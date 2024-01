Al termine di Cagliari-Torino, il tecnico della formazione sarda, Claudio Ranieri, ha così commentato la partita

Claudio Ranieri, al termine della partita, ha così commentato la sconfitta subita dal suo Cagliari contro il Torino: “I ragazzi erano provati. Abbiamo preso il primo gol e abbiamo giocato male. Poi alla fine del primo tempo abbiamo preso il secondo nonostante alcuni sprazzi. Abbiamo reagito e abbiamo cercato di pareggiare. Devo ringraziare i ragazzi che non mollano mai, poi ci sta non riuscire a riprendere le partite come successo altre volte. Spesso siamo troppo frenetici, purtroppo sono mali congeniti a cui lavoriamo. Dobbiamo eliminarli se vogliamo restare in Serie A. In difesa facciamo errori che inspiegabili è dire poco. A fine partita ho detto ai ragazzi che abbiamo sbagliato tanto, ma che con questo spirito lotteremo fino in fondo”.