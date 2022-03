Le parole di Samuele Ricci dopo il pareggio del Torino a Bologna: ecco come ha commentato il suo esordio e la prova del Toro

“La prestazione è stata importante. Bisogna migliorare nel concretizzare le occasioni, ne abbiamo avute molte e meritavamo qualcosa in più. Bisogna continuare così, cercare il gioco e il fraseggio. Questo è un momento che gira così, ma bisogna solo pensare a lavorare”. Ancora il classe 2001: “Mi fa piacere che Juric abbia parlato bene di me. E’ ovvio che a volte preferisco la palla a terra e il possesso, ma sto entrando anche in questo modo di giocare, più sulle seconde palle e sui contrasti. L’esordio? Sensazioni positive, adesso che è da un mese che vivo lo spogliatoio e l’ambiente, mi sono trovato molto bene sin dall’inizio, i ragazzi e Juric mi hanno subito fatto entrare nel gruppo. Sto cercando di dare una mano in campo, ogni volta che vengo chiamato in causa cerco di dare il meglio”.