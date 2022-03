Le parole del tecnico del Torino Ivan Juric nella consueta conferenza stampa post partita di Bologna-Torino

Ivan Juric commenta la prestazione del suo Torino contro il Bologna, dopo la partita finita 0-0: “La squadra ha fatto una buonissima partita, creando tanto. E’ un momento in cui non riusciamo a fare gol. Cambi? Non c’è stato bisogno. Mi sembra questo anno un po’ così, ci sono state tante partite in cui la squadra meritava di più e non ha raccolto. Speriamo che nelle ultime undici giri un po’, perché sappiamo che ci sono questi episodi che ti cambiano tutto”. Juric commenta l’esordio di Ricci: “Non mi è dispiaciuto, è un giocatore di geometrie e meno di forza. Si è messo a disposizione, sono contento, sta lavorando bene, può crescere su tutti i livelli. Ha fatto una partita solida”.

“Sono preoccupato per i risultati”

“Non è un problema di condizione, la squadra ha sempre finito in crescendo. Anche contro il Cagliari meritavamo molto di più, rivedendola bene. Siamo poco lucidi davanti alla porta, i portieri avversari fanno parate importante. Oggi abbiamo concesso poco o niente al Bologna, è normale che sono preoccupato per i risultati, ma a livello di gioco, si può sempre fare meglio, ma facciamo tante cose bene”.