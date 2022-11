Il centrocampista dopo Torino-Sampdoria ha analizzato il successo dei granata e fatto il punto sul momento della squadra

Così Ricci ha commentato la vittoria del Torino sulla Sampdoria: “Stasera il gruppo è venuto fuori, è stata una partita più sporca della scorsa sia per la pioggia che per il loro modo di giocare – ha spiegato a Sky – ma l’importante è averla portata a casa”. Poi sulla questione attaccante: “Il centravanti ce l’abbiamo, giochiamo bene ma dobbiamo migliorare nella qualità di gestione della palla”, ha aggiunto il centrocampista. “Perfezioneremo i nostri punti deboli, ma dobbiamo continuare così. Se entriamo in campo molli, con questo modo di giocare subiamo tanto, ma all’Olimpico contro la Roma andremo a giocarcela”.