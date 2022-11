Vojvoda asfalta Bereszynski sulla propria fascia e Buongiorno non fa rimpiangere Schuurs: le pagelle di Torino-Sampdoria

MILINKOVIC-SAVIC 6: serata quasi del tutto inoperosa per il portiere del Torino che è chiamato a svolgere solamente l’ordinaria amministrazione. Gli attaccanti della Sampdoria non lo mettono mai in difficoltà e non lo costringono neanche una volta alla parata difficile.

ZIMA 6,5: Juric decide di concedergli nuovamente fiducia dopo la partitaccia di Udine schierandolo in difesa al posto di Djidji. Il difensore ceco questa sera è autore di una buona partita senza particolari sbavature.

SCHUURS 6: è sfortunato il difensore olandese che, dopo appena 23 minuti, è costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio causato da un intervento falloso di Amione al limite dell’area di rigore della Sampdoria (pt 23′ BUONGIORNO 6,5: torna a giocare nel ruolo di centrale della difesa a tre e lo fa nel migliore dei modi. Sempre attento e preciso negli interventi, non concede praticamente mai nulla agli attaccanti avversari)

RODRIGUEZ 6: dei difensori centrali schierato quest’oggi dal primo minuto da Juric è quello che appare un po’ più in difficoltà. Sembra soffrire il dinamismo di Montevago ma alla fine, di esperienza, riesce sempre a cavarsela nei duelli con l’attaccante avversario.

