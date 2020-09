Le parole di Tomas Rincon dopo la sconfitta rimediata contro la Fiorentina nel match valido per la prima giornata di campionato

Inizio poco roseo per il Torino di Giampaolo che, all’esordio nella nuova stagione ha collezionato la prima sconfitta. La Fiorentina è infatti riuscita a strappare i tre punti nel finale con la rete di Castrovilli. Rincon ha commentato così il primo risultato stagionale: “Finchè abbiamo avuto le energie abbiamo espresso ciò su cui abbiamo lavorato in queste settimane con il mister. Secondo me è stato un buon primo tempo. Nel secondo, perdendo un po’ la tenuta fisica, abbiamo perso anche il controllo del gioco. Per il modo di interpretare il calcio del mister e ciò su cui stiamo lavorando, noi dobbiamo sempre avere il controllo del gioco. Non siamo riusciti a palleggiare, abbiamo permesso a loro di correre, che ci hanno fatto cambiare il modo di giocare e abbiamo perso lucidità.“, queste le parole del General.