Le pagelle di Fiorentina-Torino: Sirigu la solita certezza, attacco bocciato

Il portiere granata compie il solito miracolo, davanti la squadra di Giampaolo non punge e si sveglia soltanto nei minuti finali: le pagelle di Fiorentina-Torino

SIRIGU 7: un mezzo miracolo, anzi, un miracolo vero e proprio quello nel recupero del primo tempo quando toglie dalla porta la conclusione di Kouamé. Riparte come aveva concluso, e non c’erano dubbi. Incolpevole sul gol viola.

IZZO 5: non si fida – ancora – di Vojvoda, “collaudato” praticamente 45′. Così tocca al centrale giocare sulla fascia, ma sia sul gol annullato che su quello poi messo a segno da Castrovilli, l’ex Genoa non è proprio irresistibile. E su quella fascia la squadra di Iachini fa il bello e il cattivo tempo (st 42′ VOJVODA SV)

BREMER 6.5: sempre puntuale e in anticipo sugli avversari, nonostante la Fiorentina metta più volte il Toro sotto pressione nell’arco dei 90′, lui non si fa mai sorprendere.

NKOULOU 6: Kouamè gli fa fare gli straordinari e qualche volta sfugge al suo controllo, anche se il difensore riesce comunque a cavarsela.

ANSALDI 5: dalle sue parti c’è un cliente scomodo come Chiesa, motivo per cui l’argentino quasi mai riesce a proporsi, impegnato più a difendere la sua fascia dalle scorribande dei viola. Non sempre ci riesce, perché dai piedi di Chiesa nascono le azioni più pericolose, quella del gol compresa.

