Rincon post Sassuolo-Torino 2-1, il centrocampista venezuelano commenta la sconfitta arrivata in rimonta dopo il suo gol del vantaggio nel primo tempo

Tomas Rincon commenta la sconfitta per 2-1 arrivata nel match del Mapei Stadium del Torino contro il Sassuolo: “Abbiamo disputato una buona gara, soprattutto nel primo tempo. Sapevamo che il Sassuolo era una squadra con importanti individualità. Ora dobbiamo correggere gli errori commessi e pensare subito alla prossima partita. Siamo molto dispiaciuti per la sconfitta, ma sabato ci attende un’altra squadra forte e dobbiamo prepararci al meglio”.

Il centrocampista venezuelano ha poi parlato del prossimo impegno del Torino di Coppa Italia contro il Milan: “Ci teniamo e faremo di tutto per passare il turno, ma prima dobbiamo concentrarci solo sull’Atalanta”. Sulla partita contro il Sassuolo e la conseguente sconfitta, Rincon commenta così: “Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo e loro hanno riaperto la partita con una prodezza individuale. Dispiace molto per la sconfitta perchè arrivavamo da un ottimo momento: ora però non c’è tempo per piangersi addosso”.