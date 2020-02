Rincon: "Ringrazio Mazzarri per quello che ci ha dato. Longo granata vero" - Toro.it

Rincon ringrazia Walter Mazzarri nel prepartita di Torino-Sampdoria, prima partita da allenatore dei granata per Moreno Longo

Nel prepartita di Torino-Sampdoria a parlare per i granata è il centrocampista venezuelano Tomas Rincon che inizia ringraziando l’ex allenatore del Toro Walter Mazzarri: “Vorrei ringraziare mister Mazzari per tutto quello che ci ha dato: l’anno scorso abbiamo raggiunto un traguardo che è rimasto nella storia del Torino che è il record di nell’era dei tre punti, mi spiace personalmente che è finita così”. Sull’arrivo a inizio settimana di Moreno Longo, Rincon risponde così: “La settimana è iniziata con un nuovo allenatore che ha portato nuovo entusiasmo, grande voglia e che ha anche un po’ tranquillizzato l’ambiente, perché lui è un granata, un vero granata si vede, sente i colori e quindi noi siamo a sua disposizione anche per dare una mano subito e anche per farci dare una mano da lui poi sta a noi far parlare il campo perché è inutile fare tanti discorsi”.

Rincon ai tifosi: “Se siamo tutti insieme è meglio”

Riguardo poi alla partitad di questa sera, Rincon ci tiene a sottolinerare l’importanza di avere i tifosi che spingono nel corso delle partite: “Se siamo tutti insieme è meglio e se si può lavorare in un clima di positività e se cerchiamo di andare tutti per la stessa strada è meglio perché alla fine noi scendiamo in campo e abbiamo bisogno in determinati momenti delle partite della spinta anche del nostro pubblico”. Sullo stato di salute del venezuelano dopo la trasferta di Lecce: “Sono stato un paio di giorni un po’ acciaccato ma adesso sto bene e voglio dare il mio contributo alla squadra”.