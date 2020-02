LIVE Torino-Sampdoria: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Sampdoria, diretta della partita del campionato di Serie A 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Con Torino-Sampdoria inizia, in casa granata, una nuova era: quella con Moreno Longo come allenatore. Dopo la rescissione del contratto di Walter Mazzarri, arrivata in seguito al pesante ko contro il Lecce di domenica scorso (4-0 il risultato finale in favore dei salentini), l’ex tecnico della Primavera, dopo aver a sua volta risolto il contratto con il Frosinone, è tornato al suo Toro. Alle ore 18.00, tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, il suo debutto sulla panchina che ha sempre sognato. Segui Torino-Sampdoria in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Sampdoria: il prepartita

Ore 15.45 E’ una giornata di sole a Torino dove, alle 18.00, la formazione granata tornerà in campo con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle tutto ciò che avvenuto nella scorsa settimana: prima il 7-0 subito dall’Atalanta, poi l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, infine il 4-0 incassato contro il Lecce. Ora tocca a Moreno Longo riportare sulla strada giusta il Toro: il neo tecnico granata per la partita contro la Sampdoria deve ancora fare a meno di Daniele Baselli e di Simone Zaza, entrambi infortunati, ma ha recuperato Cristian Ansaldi (anche se non è ancora al top della forma) e Simone Verdi. Quest’ultimo era uscito anzitempo dal campo contro il Lecce per un problema muscolare rivelatosi poi meno grave del previsto.

Torino-Sampdoria: le probabili formazioni

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Belotti, Berenguer. A disp.: Ujkani, Rosati, Singo, Bremer, Djidji, Ansaldi, Meité, Adopo, Edera, Millico. All. Longo.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Thorsby, Linetty, Ekdal, Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. A disp.: Seculin, Falcone, Yoshida, Murru, Chabot, Barreto, Jankto, Leris, Bertolacci, Maroni, Vieira, Bonazzoli, La Gumina. All.: Ranieri.

Torino-Sampdoria: dove vederla in TV e in streaming

La partita Torino-Sampdoria, in diretta, è trasmessa alle ore 18.00 su Sky Sport Serie A (canale 202), oltre che su Now TV. L’incontro si può seguire in diretta streaming anche su Sky Go. Su Toro.it la diretta web della partita.

Torino-Sampdoria: formazioni ufficiali

Torino-Sampdoria: la diretta

Calcio d’inizio della partite alle ore 18.00