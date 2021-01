Rodriguez: “Abbiamo cominciato al meglio il 2021”

Le dichiarazioni di Ricardo Rodriguez al termine di Parma-Torino, sfida vinta dai granata per 3-0 grazie alle reti di Singo, Izzo e Gojak

Al termine di Parma-Torino, sfida vinta dai granata per 3-0, Ricardo Rodriguez, commenta così la prestazione ed il risultato: “Questa partita ci ha permesso di cominciare bene il 2021. Dobbiamo andare avanti e pensare partita per partita. Se abbiamo quest amentalità possiamo fare qualcosa di positivo. Il tour de force? Dobbiamo pensare partita dopo partita. Adesso abbiamo il Verona, poi il Milan in campioanto e Coppa Italia, e poi vediamo. Se continuiamo come oggi possiamo fare una buona partita contro tutti.“