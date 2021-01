Giampaolo: "Non sono ancora al sicuro nonostante la vittoria" - Toro.it

Le dichiarazioni di Giampaolo dopo Parma-Torino, sfida terminata a favore dei granata grazie alle reti di Singo, Izzo e Gojak

Il Toro inverte la rotta e passa a Parma, conquistando i secondi tre punti di stagione. Giampaolo commenta così la vittoria a senso unico dei suoi: “Quella delle rimonte, per esempio le prime subite, è cambiata rispetto all’ultima, subita col Napoli. Le altre avevano come amtrice un cedimento di squadra psicologico, come se l’obbiettivo non fosse comune. Napoli e Bologna hanno un sapore diverso. Ci può stare. La squadra ha superato quella difficoltà che nasceva da qualcosa che stiamo cercando di mettere a posto. La gestione del vantaggio potevamo farla meglio, ma ci siamo riusciti poi nel secondo tempo. Abbiamo chiuso la partita nei minuti finali. Se non perdi la fiducia e lavori bene, qualcosa ti torna indietro.“

Giampaolo: “Il 3-5-2? La squadra sa indossare bene quell’abito”

Sul modulo: “Il modulo? So riconoscere le attitudini dei calciatori. A monte c’era un pensiero. Se vedi che non ti porta lontano rivedi le cose. É motivo di forti motivazioni. Si impara sempre qualcosa. La squadra sa indossare bene quell’abito lì.“.

“Izzo e Sirigu? Sono due giocatori forti. Non parliamo però dei singoli. I problemi da mettere a posto erano altri e magari lo sono ancora. Il lavoro è quotidiano. Per quanto riguarda le prestazioni, bene. La squadra è attaccata al risultato con dedizione e impegno. Izzo ha fatto un gran gol, andando su in maniera imperiosa. “

Il tecnico granata: “Mai percepita una mancanza di fiducia dalla società”

Sulla fiducia della società: “La fiducia della società? Io sento Vagnati e il presidente. Non ho mai avuto la percezione di una mancanza di fiducia. Se c’è stata, sono stati bravi a nasconderla. Non mi sento ancora al sicuro dopo la vittoria. Credo che la decisione dle club di tenermi ancora è arrivata in seguito al riscontro di un attaccamento da parte della squadra.“

Sul prossimo avversario del Toro: “Juric? Lo stimo dai tempi di Mantova. Quell’anno lì il suo club era riconoscibile. Dissi che mi piaceva. Ci siamo scontrati alcune volte nei derby di Genova. Gli ho sempre riconosciuto indentità, è sempre stato schietto. L’ho chiamato anche diverse volte dopo le vittorie dei dery di Genova. Ne capisco qualcosa di allenatori (ndr ride). “