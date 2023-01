Salernitana-Torino, diretta della partita della 17a giornata di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

E’ Salernitana-Torino il lunch match della 17a giornata di campionato. La squadra di Ivan Juric è reduce dal pareggio interno contro il Verona (1-1) nella prima partita di questo 2023, quella allenata da Davide Nicola ha invece perso 2-1, sempre in casa, contro il Milan. Il Toro in caso di successo potrebbe raggiungere l’Udinese all’ottavo posto in classifica a quota 25 punti. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 12.30: segui Salernitana-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Salernitana-Torino: il prepartita

Ore 10.30: Ivan Juric per la partita contro la Salernitana ha recuperato Wilfried Singo ma deve ancora una volta fare a meno di Ola Aina, Emirhan Ilkhan e Pietro Pellegri: i tempi di recupero dei tre sono decisamente più lunghi. Il tecnico granata ritrova in difesa anche Alessandro Buongiorno, che è stato costretto a saltare la partita contro il Verona per squalifica. Anche Davide Nicola deve fare i conti con alcune assenze: per la partita di oggi contro il Torino non ha infatti a disposizione Luigi Sepe, Pasquale Mazzocchi e Giulio Maggiore.

Salernitana-Torino: le probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Ochoa, Lovato, Daniliuc, Fazio, Sambia, Candreva, Bohinen, Vilhena, Bradaric, Dia, Bonazzoli. A disp. Fiorillo, De Matteis, Motoc, Pirola, Bronn, Kastanos, Radovanovic, Capezzi, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Piatek, Valencia, Botheim. All. Nicola

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Zima, Buongiorno, Bayeye, Singo, Linetty, Adopo, Gineitis, Garbett, Radonjic, Seck, Karamoh. All. Juric.

Dove vedere Salernitana-Torino in streaming e in TV

La partita Salernitana-Torino in diretta sarà trasmessa in streaming su Dazn, la piattaforma streaming che per il triennio 2021-2024 detiene i diritti del campionato di Serie A. La diretta web sarà disponibile su Toro.it.

Salernitana-Torino: le formazioni ufficiali

Salernitana-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 12.30.