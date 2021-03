La probabile formazione del Torino contro la Sampdoria: Izzo e Belotti dal 1′ nonostante i problemi accusati in settimana. Gojak scalpita

“Ogni partita è una battaglia”, soprattutto quando lotti per non retrocedere. Davide Nicola ha usato una metafora inflazionata ma pregnante per presentare la sfida che il Torino giocherà sul campo della Sampdoria dopo aver vinto in settimana il recupero contro il Sassuolo. La rimonta ha dato fiducia al gruppo ma è già alle spalle, ha assicurato il tecnico, che ai suoi ha chiesto attenzione. L’undici di partenza non sarà troppo diverso da quello che era in distinta mercoledì. Sarà confermata, infatti, la coppia d’attacco formata da Belotti e Sanabria, con Zaza (che tre giorni fa ha segnato una doppietta decisiva) e Verdi pronti a subentrare.

Toro, chi gioca contro la Sampdoria?

Anche il trio di difesa non subirà variazioni. Armando Izzo sarà regolarmente della partita nonostante abbia lavorato a parte venerdì: il 5 affiancherà Lyanco e Bremer. Per il resto, Nicola medita due cambi. Sulle fasce si rivedrà Vojvoda dall’inizio, probabilmente al posto di Murru con Ansaldi confermato. In mezzo, scalpita Gojak: il 10 è in lizza per un posto dal primo minuto in luogo di Lukic (non brillante, in questa fase del campionato). Rincon e Mandragora, invece, sono certi di un posto a centrocampo.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Gojak, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Ujkani, Buongiorno, Murru, Rodriguez, Singo, Baselli, Linetty, Lukic, Bonazzoli, Verdi, Zaza. Allenatore. Nicola