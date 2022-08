Le dichairazioni di Tony Sanabria dopo Monza-Torino, match terminato 2-1 a favore dei granata grazie al suo gol e quello di Miranchuk

Tre punti imporanti alla prima di campionnto per il Torino contro il Monza. Uno deglia utori dei gol Tony Sanabria, commenta così la sua prestazione e il match: “Bisogna fare il bene della squadra. Il Mister chiede agli attaccanti non solo di fare gol ma lavorare per la squadra. Farla giocare bene e aiutarla nei passaggi, nei duelli. Oggi torno felice a casa per il gol ma anche per i primi tre punti e siamo contenti. Il nostro messaggio è che anche se in questa estate non eravamo al massimo e abbiamo fatto una preparazione con pochi giocatori, non è stato facile ma i giocatori con noi hanno sempre dato il massimo. Qualsiasi giocatore può dare il massimo. I nuovi? È molto più facile giocare con giocatori che hanno qualità e che capiscono velocemente. Anche Miranchuk ha fatto gol all’esordio e siamo tutti contenti“.