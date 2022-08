Adopo promosso anche nell’inedito ruolo di centrale di destra di difesa, Djidji annulla Petagna: le pagelle di Monza-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6,5: il serbo, come già fatto in Coppa Italia, dimostra che la fiducia di Juric è ben riposta. Nel secondo tempo, sul parziale di 0-2, è bravissimo a opporsi alla conclusione di Birindelli che sembrava destinata a riaprire la partita e a far vivere un finale con molte più preoccupazioni al Torino. Um po’ incerto invece sull’ultimo pallone: il suo intervento un po’ goffo permette a Mota Carvalho di segnare il gol della bandiera dei brianzoli.

ADOPO 6: la sorpresa non è che sia titolari, ma che giochi come terzo di destra di difesa e non al centro, dove aveva invece giocato nelle amichevoli del precampionato. L’ex Primavera si fa comunque trovare pronto e la sua prestazione è più che positiva (st 25′ SEGRE 6: gioca anche lui fuori posizione ma copre bene la sua zona, solo una piccola sbavatura alla fine).

DJIDJI 6,5: ha il compito di occuparsi di un attaccante forte fisicamente come Petagna, compito che svolge bene, non a caso l’ex centravanti di Spal e Napoli quest’oggi praticamente non lo si vede mai in campo.

RODRIGUEZ 6,5: questa sera è lui il capitano del Torino. In campo fa valere tutta la sua esperienza tenendo bene a bada gli attaccanti avversari: mai un errore o un intervento sbagliato per il difensore svizzero.

