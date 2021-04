Antonio Sanabria ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la doppietta in Torino-Juventus 2-2: ecco il commento dopo il derby

Antonio Sanabria, autore della doppietta che ha indirizzato il derby della Mole, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il 2-2 tra Torino e Juventus: “E’ un punto pesantissimo per la situazione che noi stiamo attraversando, anche se dispiace non aver raggiunto la vittoria, ma siamo contenti della prestazione. La doppietta? Sono molto contento, è il mio primo derby qua e sono contento di poter aiutare la squadra, sono contento di averlo fatto con questi due gol. Alla fine è quello che diciamo anche in settimana, ovvero trovare qualcosa di positivo in ogni partita: questa sarà la nostra forza per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Per noi attaccanti è importante segnare, se posso aiutare la squadra facendo gol sono contento. Ai tifosi del Toro dico che ci mancano anche loro qua, sentiamo il loro appoggio da fuori e spero di poterli vedere qui presto. Se ci salviamo? Credo di sì, ce la possiamo fare”.