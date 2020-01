LIVE Sassuolo-Torino: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Sassuolo-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019-2020. Il Torino è ospite del Sassuolo al Mapei Stadium del secondo anticipo del sabato. Alle 18 infatti andrà in scena Sassuolo-Torino, match verità per i granata dopo le tre vittorie nel giro di una settimana contro Roma, Genoa (in Coppa Italia) e Bologna domenica scorsa al Grande Torino. Un cammino, quello di questo inizio anno, che ha permesso alla squadra di Mazzarri di portarsi a ridosso della zona Europa, momentaneamente all’ottavo posto della classifica. Vincere contro i neroverdi significherebbe come minimo rinsaldare la posizione in attesa delle altre partite di questo turno di campionato. Segui la diretta di Sassuolo-Torino su Toro.it.

Sassuolo-Torino: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI SASSUOLO-TORINO

Ore 15.45 Mancano poco più di due ore al fischio d’inizio di Sassuolo-Torino, la terza sfida di campionato di questo 2020 per i granata, la quarta considerata anche la Coppa Italia. Le squadre non sono ancora arrivate al Mapei Stadium di Reggio Emilia: i bus sono attesi intorno alle 16.30, quando i giocatori arriveranno nell’impianto e dopo la classica ricognizione del campo andranno negli spogliatoi per prepararsi al riscaldamento. Una sfida importante per tutte e due: da una parte la squadra di De Zerbi è chiamata a risollevarsi e a scacciare la crisi di risultati, al contrario i granata di Mazzarri devono confermare quanto di buono fatto nelle precedenti apparizioni della scorsa settimana. L’ennesima prova di maturità che stavolta deve essere portata a casa.

Sassuolo-Torino: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Torino.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Traoré; Caputo. A disp. Pegolo, Turati, Rogerio, Piccinini, Muldur, Ghion, Bourabia, Obiang, Raspadori, Boga, Pellegrini. All. De Zerbi.



Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti. A disp. Rosati, Ujkani, Djidji, Lyanco, Aina, Meitè, Baselli, Falque, Edera, Millico. All. Mazzarri.

Sassuolo-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Sassuolo-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 18

Sassuolo-Torino, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Sassuolo e Torino sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 202) e in streaming attraverso Sky Go.