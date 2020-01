Rincon: “Sassuolo buona squadra, dobbiamo rimanere sul pezzo”

Rincon prima del match tra i granata e il Sassuolo di De Zerbi parla del momento del Toro e dell’atteggiamento da avere in campo

Rincon presenta il match tra Sassuolo e il Torino che aprirà il girone di ritorno per i granata e i neroverdi: “Il Sassuolo è una buona squadra guidata da ottimo allenatore. Oggi dobbiamo dare continuità ai rusltati dell’ultimo periodo; arriviamo da un buon momento ma dobbiamo rimanere sul pezzo. Oggi è una partita difficile come lo sono ogni sfida in questo campionato”. Sul momento del Toro e della striscia di risultati utili consecutivi Rincon commenta così: “Le vittorie ci danno consapevolezza che la squadra c’è è unita. Il campionato è ancora lungo, oggi si riparte col girone di ritorno e dunque c’è ancora tanta strada da fare”.